Encontrado corpo de 2ª vítima de deslizamento em Barra do Piraí

Foi encontrado na tarde desta quinta-feira (22) o corpo da segunda vítima do deslizamento de terra ocorrido de madrugada, num morro da Rua Paulo da Silveira, no Centro de Barra do Piraí. A informação foi dada pela Secretaria de Comunicação da prefeitura.

Cães farejadores apontaram onde estaria o corpo de um homem. Segundo também a prefeitura, ele foi identificado até agora apenas como Bruno.

Até o momento, são duas vítimas fatais.

O corpo de Lígia Maria de Carvalho, que não teve a idade informada, foi retirado pelos bombeiros ainda de madrugada. Duas pessoas ainda estão sendo procuradas por agentes do Corpo de Bombeiros no mesmo local: um bebê de 8 meses e a mãe.