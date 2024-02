Barra do Piraí registrou mais uma morte em decorrência do temporal que atingiu a região entre a tarde de quarta-feira (21) e a madrugada desta quinta-feira (22). A informação foi confirmada pelo prefeito Mário Esteves em áudio que circula pela internet. Ainda não há informações sobre a vítima e nem sobre as circunstâncias do ocorrido.

A primeira foi de uma mulher em consequência de um deslizamento de terra que atingiu um sobrado na Rua Paulo da Silveira, no Morro do Gama, na região central da cidade. Esteves confirmou também que decretará estado de “calamidade pública” no município. “Estamos vivendo um pesadelo. Parte da BR-393 foi levada pela chuva, o que resultou em mais famílias desalojadas no bairro Lago Azul”, disse.

O prefeito classificou que a cidade vive uma situação “extremamente desafiadora”. “Assumo o compromisso de buscar soluções e assistências necessárias. Uma situação trágica porque dessa vez tivemos perdas de vidas. Estou visitando pessoalmente os locais atingidos”, disse.

Além das mortes, três pessoas estão desaparecidas e ‘várias’ desalojadas e desabrigadas.