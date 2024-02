A Polícia Civil apreendeu na manhã desta quinta-feira (22), em Barra Mansa, um adolescente de 17 anos que gravou e divulgou em redes sociais um vídeo logo após matar a tiros um morador da cidade. Ulisses Raifer de Souza Lima, de 53 anos, desapareceu no mês passado e seu corpo foi encontrado no início deste mês no Rio Paraíba do Sul.

A família chegou a registrar um boletim de ocorrência do desaparecimento. De acordo com a polícia, o menor faz parte de uma organização criminosa que teria “julgado” o morador por ser ele, supostamente, informante de policiais – o que, segundo o delegado Rodolfo Atala, não era verdade.

O adolescente, que foi apreendido no bairro Cotiara, é suspeito de outro homicídio na cidade e ainda tem anotações por porte ilegal de duas pistolas, tráfico de drogas (duas vezes), associação para o tráfico, dano ao patrimônio público e duas por lesão corporal. (Foto: Arquivo)