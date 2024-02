Tragédia em BP: último corpo é encontrado

O Corpo de Bombeiros encontrou a quarta e última vítima fatal do desabamento de uma casa na área central de Barra do Piraí. Com ajuda de cães farejadores, os agentes chegaram até onde estava o corpo de uma mulher, no final da tarde desta quinta (22). Ela foi identificada como Inara Oliveira, mãe do bebê Gael, de apenas 8 meses, encontrado morto pouco antes.

Mais cedo, o corpo de Bruno de Carvalho, pai do bebê, também foi encontrado debaixo dos escombros no sobrado de três andares na rua Paulo da Silveira, no Centro.

O corpo de Lígia Maria de Carvalho, avó do bebê, foi encontrado na noite de quarta, 21.