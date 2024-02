Barra do Piraí: concessionária quer liberar BR-393 até 1º de março

A K-Infra, administradora da BR-393 (Lúcio Meira), informou em comunicado, no final da tarde desta sexta-feira (23), que espera liberar até o dia 1º de março, em sistema pare-siga, o km 258 da rodovia, em Barra do Piraí. O local está interditado desde a madrugada da quinta-feira (23), em ambos os sentidos, devido à uma cratera que se abriu na estrada durante a chuva forte que começou na noite anterior.

Segundo a concessionária, uma empresa especializada já está trabalhando para realizar os reparos necessários. O desvio temporário está em implantação ao lado da pista danificada, com terraplenagem e colocação de pedras para estabilização do solo. Em seguida será aplicado o asfalto, segundo a empresa.

A K-Infra ressalta que devido ao período de chuvas e as características geológicas “de um local propenso a inundações constantes”, ainda não há um prazo definido para a conclusão dos reparos definitivos.

Intensidade – De acordo com a concessionária, o colapso da pista foi causado pelo grande volume de água naquela área do município, onde fica o bairro Lago Azul, às margens da rodovia. “A concessionária monitorava o local e tão logo identificou riscos, alertou a Defesa Civil do município e fechou as pistas antes que houvesse o incidente”, afirma.

No comunicado, a empresa voltou a orientar aos usuários que evitem a região até que “as condições de segurança e trafegabilidade estejam pelo menos parcialmente restabelecidas”.

Desde que a pista ruiu, caminhões e demais veículos de grande porte não devem utilizar a BR-393 no trecho afetado, optando pelas BR-116 e BR-040 como alternativas.