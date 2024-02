Chuva deixa 80 desabrigados em Paulo de Frontin

A prefeitura da cidade de Engenheiro Paulo de Frontin decretou estado de emergência em consequência das chuvas desta semana. De acordo com o governo municipal 30 casas foram interditadas. Há 80 desabrigados e 40 desalojados na cidade. Dois abrigos foram instalados.

O Corpo de Bombeiros precisou recorrer a um helicóptero (foto), na tarde da quinta-feira (22), para resgatar moradores de bairros, como Palmeira da Serra, Lagoinha e Ramalho, que ficaram isolados devido à queda de barreiras. Ainda nesta sexta-feira (23), pela manhã, havia bairros sem energia elétrica.

O prefeito de Engenheiro Paulo de Frontin, Maneko Artemenko, alertou, nesta sexta-feira (23), que a cidade pode sofrer com desabastecimento de alimentos e combustível nos próximos dias. Na reunião com autoridades de cidades afetadas pelas chuvas esta semana e representantes do governo do estado, Artemenko informou que os principais acessos à cidadde estão limitados pelos estragos sofridos na noite da quarta-feira (21).

“O que nos preocupa muito é que estamos com duas vias importantes obstruídas: RJ-127 e RJ-129. A primeira está fechada e, provavelmente, só será liberada nos próximos 10 dias. Já a RJ-129 está liberada somente para veículos leves. Isso nos preocupa porque pode vir a faltar combustível nos postos, abastecimento de alimentos nos mercados e material de construção, que é importante para esse momento de reconstrução”, disse o prefeito.

Artemenko ainda relatou que conversou com empresários da região e alertou que há pouca reserva de produtos na cidade. “Ontem (quinta), fiz contato com os donos de postos do município e a preocupação deles é de que se os caminhões não chegarem, só temos combustível para mais um ou dois dias. Insumos, como alimentos, imagino que por mais três ou quatro dias no máximo, caso não comecem a chegar os caminhões”, informou.

Nesta sexta-feira, autoridades da Baixada e do Sul Fluminense estiveram com o secretário nacional de Defesa Civil, Wolnei Wolff; o secretário de Estado de Governo, Bernardo Rossi, e o coronel Leandro Monteiro, secretário de Estado de Defesa Civil.

O encontro, na Câmara Municipal de Japeri, foi presidido por André Ceciliano, secretário especial de Assuntos Federativos do governo federal. A reunião teve o objetivo de definir ações que diminuam os danos da população afetada, traçando medidas de emergência para amparar pessoas desalojadas e identificando situações de risco. (Foto: Defesa Civil RJ / Divulgação)