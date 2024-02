Família de Barra Mansa procura por mecânico desaparecido

A família do mecânico Adnei Moreira Lima, de 38 anos, morador do Ano Bom, em Barra Mansa, está procurando pelo homem, que não é visto desde a noite de quarta-feira (21). De acordo com a mulher dele, o último contato com Adnei foi por telefone, quando ele estava na rua, passando pela Avenida Joaquim Leite, no Centro.

Na delegacia, ela contou que enviou mensagem ao companheiro às 19h13min, com ele dizendo que estava retornando para a casa. Diversas ligações foram feitas ao celular do homem até às 22h27min, mas sem sucesso. Na manhã de quinta-feira (22), após deixar o filho no colégio, a mulher disse que tentou ligar novamente para Adnei, mas o telefone deu fora de área.

O mecânico estaria em um carro – Fiat Strada Adventure -, placa ENH-7I00, quando disse que estava voltando para a casa. Qualquer informação sobre o paradeiro de Adnei deve ser comunicada ao 190 da Polícia Militar ou em qualquer delegacia de polícia. (Foto: Arquivo Pessoal)