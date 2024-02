Família morta em deslizamento é sepultada em Barra do Piraí

O velório coletivo das quatro vítimas do deslizamento de terra em Barra do Piraí será realizado na Capela Cherem, no Centro de Barra do Piraí, a partir das 15h30min desta sexta-feira (23). O enterro está previsto para às 16h30min no cemitério Santa Rosa, também no Centro.

Lígia de Carvalho, de 63 anos; o filho dela, Bruno de Carvalho, de 26; Inara Oliveira, de 24, mulher de Bruno, e o filho do casal, o bebê Gael Oliveira, de 1 ano (e não 8 meses como informado inicialmente), morreram após a casa onde moravam desmoronar ao ser atingida por um deslizamento de terra na Rua Paulo da Silveira, no Centro, no início da madrugada da quinta-feira (22).

Segundo a assessoria dos bombeiros, ficaram feridos no mesmo deslizamento Eduardo de Carvalho da Silva, de 32 anos; José Carlos Homero da Silva, de 61 (ele fraturou uma das pernas) e João Carlos Carvalho da Silva, de 14 anos. Pelo que foi apurado, nenhum deles teve ferimento mais graves. (Fotos: Divulgação)