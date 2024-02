Um jovem de 25 anos, identificado como Diogo Alves Silva, foi assassinado na noite desta quinta-feira (22), na Rua Antônio Elias Arbex, na Boa Vista I, em Barra Mansa.

Diogo, que é morador do bairro, foi morto a tiros. No momento desta publicação, as circunstâncias do crime estavam sendo apuradas pela polícia.