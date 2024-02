Um homem foi preso após ser flagrado por câmeras da prefeitura de Volta Redonda furtando uma lixadeira em uma kombi que estava estacionada. O caso aconteceu no Conforto, na última terça-feira (20), mas somente no dia seguinte que o suspeito foi preso.

O contador Fabiano Vieira, dono da lixadeira que estava na kombi, procurou a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) para ter acesso às imagens das câmeras do “Cidade Monitorada”, que possuem uma identidade visual (um adesivo com a marca do projeto estampado), facilitando a identificação dos equipamentos e até inibindo a prática de delitos.

Nas imagens, é possível ver o ladrão chegando de boné, arrombando o veículo e pegando a lixadeira. Em seguida, ele é surpreendido pelo dono do veículo e foge do local correndo. Durante a fuga, ele deixa a bicicleta para trás e ainda perde um par de chinelos. Após a vítima deixar o local com a kombi, o ladrão volta para recuperar o calçado.