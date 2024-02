As novas tarifas das linhas de ônibus intermunicipais no estado do Rio de Janeiro entram em vigor a partir da meia-noite deste sábado (24). A portaria foi publicada na última terça-feira (20) pelo Departamento de Transportes Rodoviários (Detro).

O reajuste nas linhas do interior será de 4,23% para os ônibus rodoviários, e de 2% nos urbanos.

Segundo o Detro, os índices de reajuste adotam os critérios do Grupo Executivo de Integração da Política de Transportes (Geipot), metodologia criada para orientar o corpo técnico de diversas prefeituras e municípios para o cálculo de tarifa de ônibus. São considerados no cálculo os preços dos insumos e os indicadores operacionais (tipo de veículo, região por onde circula, quilometragem, média de passageiros transportados, entre outros). O último reajuste tarifário ocorreu em fevereiro do ano passado.

Para verificar o preço da passagem, basta clicar neste link e procurar o nome da empresa que opera a linha utilizada. (Foto: Arquivo)