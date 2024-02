A prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza neste fim de semana a segunda edição do “Sábado com Saúde”, projeto que prevê o funcionamento de unidades da Atenção Primária, das 8h às 17h. Neste sábado (24), estarão abertas 22 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (UBSFs).

Os beneficiados serão os moradores assistidos pelas unidades dos bairros 249, Belmonte, Conforto, Eucaliptal, Jardim Belmonte, Padre Josimo, Ponte Alta, São Carlos, São Lucas, Siderlândia, Rústico, Açude I, Açude II, Vila Mury, Retiro I, Retiro II, Jd. Cidade do Aço, Vila Brasília, Belo Horizonte, Coqueiros, Mariana Torres e Verde Vale.

O objetivo é disponibilizar os mesmos serviços ofertados durante a semana, facilitando o acesso da população. Entre os atendimentos estão coleta de preventivo, pré-natal e grupos educativos, atualização da caderneta de vacinação infantil e adulta, testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites e ainda solicitação de exames, inclusive mamografia. O atendimento será por livre demanda, sem necessidade de agendamento prévio.

“O ‘Sábado com Saúde’ facilita o acesso aos serviços da Atenção Primária, principalmente, para a população trabalhadora. Por isso, a iniciativa partiu da equipe do Distrito 1 e foi imediatamente encampada pela Secretaria de Saúde, foi ampliada nesta segunda edição com o dobro de unidades abertas. Desta vez, além do Distrito 1, que estreou o projeto em janeiro, as unidades do Distrito 3 também vão funcionar”, disse a coordenadora da Atenção Primária à Saúde, Vanessa Huguenin, lembrando que a ideia é tornar o “Sábado com Saúde” uma ação mensal.