BM: Identificada vítima de homicídio no Nove de Abril

Morreu na Santa Casa de Misericórdia, em Barra Mansa, o jovem de 19 anos baleado na manhã deste sábado (24) na cidade. Luís Felipe dos Santos Porto teria sido retirado de sua casa, na Rua Wilson Rodrigues do Carmo, no bairro Nove de Abril, por seis homens encapuzados, sendo agredido e baleado na rua.

De acordo com a Polícia Militar, quando a testemunha ligava para a PM denunciando o ocorrido, vários tiros foram escutados. O Corpo de Bombeiros levou Luís Felipe para o hospital, mas ele não resistiu. No local do crime, a perícia apreendeu nove estojos calibre 9 milímetros.

A vítima não possuía anotações criminais e as motivações do crime são investigadas pela delegacia de Barra Mansa.