Bombeiros encontram corpo de menina soterrada em Mendes

Os bombeiros encontraram na noite da sexta-feira (23) o corpo de Juliana Ribeiro Adão, de 6 anos. Ela morreu no deslizamento de terra que atingiu a casa de sua família, na noite da última quarta-feira (21), no Grotão, em Mendes. A mãe e um irmão de Juliana estavam na casa, mas foram socorridos com vida.

As buscas duraram cerca de 48 horas. Os bombeiros contaram com o auxílio de cães farejadores.

A menina é a nova vítima das chuvas no estado do Rio de Janeiro. Deste total, quatro morreram em Barra do Piraí, após um sobrado de três andares ser derrubado também por um deslizamento de terra. (Foto: Corpo de Bombeiros)