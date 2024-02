Um pedestre que estava na calçada da Avenida Major Maria Salgueiro, no bairro Belvedere, em Barra do Piraí, foi atingido por um carro que capotou após colidir em outro veículo. O acidente foi no início da tarde deste sábado (24).

De acordo com a Guarda Municipal, o pedestre, com ferimentos moderados, e os motoristas dos dois carros, foram levados para a Santa Casa de Barra do Piraí. Nas imagens, é possível ver o carro sendo atingido pelo outro veículo ao deixar uma garagem e o capotamento.