Câmera registra roubo de carro no bairro Nove de Abril em BM

Um assalto a um carro com uma família dentro foi flagrado por uma câmera na noite de sexta-feira (23), por volta de 22 horas, no bairro Nove de Abril, em Barra Mansa. O veículo, um Golf placa KMI-9F24, foi recuperado na manhã deste sábado (24).

As imagens mostram que a família se preparava para desembarcar quando foi abordada por dois criminosos. Não há informações se eles estavam armados. Pelo vídeo, é possível ver que no carro estavam um homem, um idoso, um bebê, uma criança e duas mulheres.

Após todos desembarcarem do veículo, os bandidos entram no carro e fogem. O Golf foi encontrado abandonado às 9h20min na Rua Alvorada, no bairro Moinho de Vento. (Imagens: Reprodução e Polícia Militar). Veja o vídeo.