Corpo é encontrado em sítio em Rio Claro

Um corpo foi encontrado no fim da manhã deste sábado (24) em um sítio na Rua Prefeito Antônio Grijo Filho, no Centro de Rio Claro.

O corpo é de um homem e o cadáver estava em estado avançado de decomposição. De acordo com a Polícia Militar, agentes em patrulhamento foram acionados pelo dono da propriedade. Ele contou que fazia uma limpeza no local quando se deparou com o cadáver.

No momento desta publicação, a identidade da vítima era desconhecida. A perícia já se encontra no local para descobrir mais detalhes sobre o fato. O corpo será levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.