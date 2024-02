Estudante morador de Arrozal desaparece em Rio Claro

O estudante Sheynner William da Costa Souza, de 20 anos, morador de Arrozal, em Piraí, desapareceu na noite da última quarta-feira (21) em Rio Claro. O rapaz, segundo uma testemunha, está na cidade a trabalho e atualmente vive em um apartamento em cima de um mercado.

De acordo com a testemunha, os dois trabalham e vivem juntos no apartamento e atuam na reforma de uma praça do município. Ele disse que Sheynner foi visto por último às 21h50min, quando fazia um lanche em uma pizzaria.

A pessoa disse que tentou contato várias vezes com o celular de Sheynner, mas o telefone está desligado. Informações sobre o paradeiro do rapaz podem ser passadas ao telefone 190 da Polícia Militar ou na delegacia da cidade.