Ação ocorreu na Estrada dos Mineiros, localizada na Região Leste do município, na tarde de sexta-feira (23)

Agentes da Guarda Ambiental de Barra Mansa identificaram os responsáveis por um descarte irregular de entulho realizado na tarde de sexta-feira (23), em um terreno na estrada dos Mineiros, localizada entre os bairros São Judas e Paraíso de Cima, na Região Leste do município.

Os infratores identificados pela corporação não são de Barra Mansa e vão ser notificados para realizar a retirada dos entulhos e dar a destinação correta aos resíduos. O descarte irregular é passível de multa, já que é considerado crime ambiental.

De acordo com secretário de Meio Ambiente, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, o rejeito em áreas inadequadas pode ser nocivo ao meio ambiente. “O descarte de resíduos só pode ser realizado em locais licenciados, pois, se ele for feito de forma inadequada, pode provocar graves danos ambientais, além de promover a proliferação de insetos e roedores, fato que pode também provocar perigo à saúde pública”, explicou Beleza. Foto: Divulgação