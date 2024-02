Homem é preso por suspeita de violência doméstica em Rio Claro

Um homem de 27 anos foi preso na manhã de sexta-feira (23), no Morro do Estado, em Rio Claro, por suspeita de violência doméstica. Ele teria agredido a companheira de 23 anos, durante a madrugada, com um soquete para triturar alho, na residência do casal.

A Polícia civil informou que a vítima deu entrada no Hospital Nossa Senhora da Piedade sentindo dores nas costas, alegando ter sido agredida com o objeto.

Ainda segundo a Polícia Civil, temendo que a companheira desse queixa às autoridades do ocorrido, o homem acompanhou a mulher até o hospital, na tentativa de coagi-la para que não representasse contra ele na delegacia. No entanto, a mulher comunicou o ocorrido para uma assistente social da unidade médica, que acionou a polícia.

O suspeito recebeu voz de prisão no próprio hospital e já foi levado para Cadeia Pública do bairro Roma, em Volta Redonda. Ainda de acordo com a delegacia, o suspeito ainda teria afiado o socador de alho com uma faca para que as agressões provocassem “mais dores” na mulher.