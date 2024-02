Deputado entrou em contato com o gabinete da presidência órgão e protocolou ofício pedindo providências; houve aumento de 70% em uma das linhas do Sul Fluminense

O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) entrou em contato com o gabinete da presidência do Detro-RJ (Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro) para questionar realinhamentos e reajustes das tarifas de linhas de ônibus intermunicipais concedidos pelo órgão, que entram em vigor no próximo fim de semana. Após a conversa, nessa quarta-feira, dia 21, o parlamentar também protocolou ofício ao Detro, que deu origem ao processo SEI (Sistema Estadual de Informação) 100005/001260/2024, que pode ser acompanhado pela população.

“Enquanto a maioria dos ônibus intermunicipais do Sul Fluminense tiveram reajuste na tarifa de 2% (ônibus urbanos) e pouco mais de 4% para ônibus rodoviários, houve linhas que registraram aumento abusivo de até 70%, como foi o caso da linha que liga Barra Mansa ao distrito de Valença, Santa Isabel do Rio Preto, passando por Volta Redonda. Nesse caso, a tarifa passou de R$ 11,60 para R$ 19,75”, constatou do deputado Jari.

A linha Barra Mansa-Volta Redonda, que passa pelo distrito Nossa Senhora do Amparo, é dividida em duas seções e também teve aumento abusivo na tarifa. O trecho Barra Mansa-Amparo custava R$ 6,35 e passou para R$ 9,30, um aumento de 46%; já o percurso Amparo-Volta Redonda, que era R$ 5,70 passou para R$ 7,95, 39% de aumento. Também foi pedido revisão dos acréscimos na tarifa das linhas Ponte Alta (Volta Redonda) – Cerâmica União (Barra do Piraí) e Ponte Alta (Volta Redonda) – Califórnia (Barra do Piraí).

“Hoje, a população sofre com o péssimo serviço prestado no transporte público, ainda assim tem que conviver com reajustes anuais, mas de forma abusiva não cabem no orçamento do usuário e só faz lembrar da necessidade de uma licitação no transporte público para alcançar serviços de qualidade”, falou Jari.

Jari tem projeto que implanta Bilhete Único Intermunicipal na região do Médio Paraíba

A implantação do Bilhete Único Intermunicipal é uma forma de reduzir o custo da população com o transporte. A proposta apresentada por Jari na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) em novembro passado altera a Lei 5.628 de 29 de dezembro de 2009, que abrange somente a região Metropolitana, para incluir a região Médio Paraíba, com os 12 municípios: Barra Mansa, Barra do Piraí, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta Redonda.

“Nossa região é um dinâmico Polo Industrial do Estado do Rio de Janeiro, abrigando diversas indústrias que empregam trabalhadores de diferentes municípios, assim como o setor de serviços e comércio. Também possui grande número de estudantes universitários, gerando deslocamentos intermunicipais que oneram os custos com transporte desses trabalhadores e estudantes. Para reduzir este custo, proponho a extensão do Bilhete Único Intermunicipal”, justificou o deputado.