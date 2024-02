Programa oferece a crianças e adolescentes noções de cidadania, educação no trânsito, primeiros socorros, saúde pública e prevenção às drogas

O projeto Guarda Mirim, iniciativa da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) que ocorre por meio da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), será retomado a partir desta segunda-feira (26). A ação contemplará crianças e adolescentes entre nove e 13 anos atendidos pelos Cras (Centro de Referência de Assistência Social) dos bairros Mariana Torres e Nova Primavera. O projeto vai oferecer noções de cidadania, educação no trânsito, primeiros socorros, saúde pública e prevenção às drogas.

Neste primeiro dia, uma reunião com os pais e responsáveis dos alunos será realizada nos Cras do Mariana Torres e Nova Primavera. No dia seguinte (27), as crianças e adolescentes serão recebidas pelos funcionários da Semop e os educadores legais na sede da secretaria, na Ilha São João.

A Guarda Mirim integra o projeto da Semop “Cidadão em Construção” que também vai reativar a Minicidade do Trânsito, espaço localizado no interior da Ilha São João. Com isso, crianças e adolescentes de Volta Redonda receberão, de forma lúdica, orientações e ensinamentos sobre leis, placas e sinalizações de trânsito.

“Através desses projetos ajudamos a criar o futuro de Volta Redonda, com importantes noções de cidadania, educação no trânsito, primeiros socorros, saúde pública e prevenção às drogas. Os mais jovens surgem como multiplicadores dessas informações e das boas práticas. Nossa missão é contribuir para um futuro melhor”, afirmou Luiz Henrique.

A Guarda Mirim conta com apoio da Smas (Secretaria Municipal de Ação Social). Já a Minicidade do Trânsito terá as parcerias das secretarias de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) e Educação (SME).