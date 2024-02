Uma pessoa ainda não identificada foi baleada na manhã deste sábado (24), no bairro Nove de Abril, em Barra Mansa. De acordo com as primeiras informações, a vítima – ainda não identificada – foi retirada de casa por seis homens, na Rua Wilson Rodrigues do Carmo.

Ainda não foi informado para qual hospital a pessoa foi levada e seu estado. O caso ainda está sendo apurado pelas polícias Civil e Militar. Esta notícia será atualizada assim que houver mais detalhes.