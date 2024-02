Volta Redonda promove Fórum Municipal de Artesanato no próximo dia 27

Evento da Secretaria de Cultura e do Conselho de Políticas Culturais do município acontecerá na Biblioteca Raul de Leoni e visa fomentar o setor artesanal

A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) de Volta Redonda e o Conselho Municipal de Políticas Culturais do município (CMPCVR) realizam na próxima terça-feira (27) o Fórum Municipal de Artesanato de Volta Redonda 2024. O evento acontecerá das 8h ao meio-dia na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, com o objetivo de fomentar o setor artesanal.

“O artesanato é uma importante ferramenta de geração de renda e preservação da história local em Volta Redonda, além de ser um espaço para que sejam propostas estratégias e ações para o fortalecimento desse segmento no município, dando voz aos artesãos e espaço dentro da economia criativa”, afirmou o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.

Para a organização, desenvolvimento e coordenação das atividades, o Fórum Municipal de Artesanato de Volta Redonda 2024 contará com uma Comissão Organizadora que será composta por cinco membros, entre representantes do poder público municipal e sociedade civil.

Eleição – Durante o fórum, também serão eleitos, de forma simples, os representantes da sociedade civil que farão parte da Comissão de Feira de Artes e Artesanato para os próximos dois anos (mandato 2024-206). A comissão, assim como o Programa de Artesanato Municipal, foi criada nos termos da Lei 5.656/2019.

Inscrições

Pessoas que atuam no segmento do artesanato podem se inscrever para participar do Fórum Municipal de Artesanato de Volta Redonda 2024 pela internet, acessando o link https://docs.google.com/forms/d/1UHSXWx4ddaGN91BAbCxnotE_1eFi0cNo7jkH92IMBPA/viewform?edit_requested=true. Fotos de arquivo