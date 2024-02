Voltaço sofre derrota para o Vasco em Cariacica (ES)

O Volta Redonda foi derrotado por 2 a 1 pelo Vasco, neste sábado (24), pelo Campeonato Carioca. O jogo, válido pela 10ª rodada do Campeonato Carioca, foi disputado no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Apesar da derrota, foi a melhor atuação do Volta Redonda no campeonato. O time se mostrou mais compacto na defesa e criou chances de gol que poderiam ter garantido um resultado melhor na partida.

Os gols foram marcados por Zé Gabriel e Vegetti para o Vasco. MV, expulso da partida, fez o do Voltaço, que, pelo Carioca, volta a campo no dia 3 de março (domingo), contra o Nova Iguaçu, no Estádio Raulino de Oliveira. Antes, o Esquadrão de Aço estreia na terça (27), na Copa do Brasil, contra o Athletic, em São João del-Rei (MG), em partida programada para às 19h15mim.

O Vasco, que com o resultado se manteve no G4 do Carioca, terá pela frente a Portuguesa, também no dia 3, em São Januário. Pela Copa do Brasil, a equipe entra em campo também na terça, contra o Marcílio Dias, em Santa Catarina, às 21h30min.

O primeiro tempo foi bem movimentado e esquentou a partir dos 10 minutos, quando David recebeu um ótimo lançamento de Payet. Ele entrou na área pela direita, cortou a marcação e finalizou, mas a bola bateu em outro zagueiro. Na sequência, David carregou mais para a esquerda e novamente chutou em cima da zaga, levantando a torcida vascaína.

Cinco minutos depois, foi a vez de o goleiro Paulo Henrique se destacar. Payet acionou Galdames, que tocou para Puma. O lateral bateu no canto esquerdo, mas o goleiro do Voltaço salvou com os pés.

Neste momento, o Vasco tinha o domínio absoluto do jogo, tocando a bola para encontrar espaços na defesa do adversário. Já o Voltaço, que começou saindo bem para o ataque, passou a ter dificuldades de armar contragolpes.

O Esquadrão de Aço só chegou com perigo aos 25. A jogada nasceu pela direita, onde Wellignton Silva, de fora da área, se livrou da marcação e bateu de canhota, exigindo uma boa defesa da Léo Jardim.

O Voltaço melhorou seu desempenho logo após a parada técnica e, aos 35, Léo Jardim precisou se esforçar para que o Vasco não ficasse em desvantagem. Numa bola longa para o ataque, MV levou vantagem sobre um zagueiro e finalizou de primeira, num bonito lance do jogo.

Na sequência, o Voltaço ganhou uma falta e, na cobrança, a zaga do Vasco tirou assustada antes que Henrique Silva alcançasse. A pressão do Voltaço continuou e, aos 39, o zagueiro vascaíno Léo quase marcou contra ao desviar de cabeça. Foi a vez da trave salvar o time carioca.

O Vasco conseguiu responder aos 41, quando Paulo Henrique fez uma bela defesa, na conclusão de Puma, que girou sobre o próprio corpo no lado direito da área e chutou de esquerda.

Quando parecia que o primeiro tempo terminaria em 0 a 0, o Vasco abriu o placar. Aos 46, João Victor sofreu falta na direita do ataque. Na cobrança, Payet cruzou de forma milimétrica e o volante Zé Gabriel cabeceou com força, sem chances para Paulo Henrique, fazendo 1 a 0.

Lá e cá – Na etapa final, o Esquadrão de Aço retornou disposto a buscar o empate e criou a primeira chance logo aos 4 minutos. Da esquerda, Sanchez driblou um adversário e mandou uma bomba cruzada, obrigando o goleiro Léo Jardim a fazer uma grande defesa, desviando para escanteio. Logo em seguida, Wellington Silva também arriscou de fora da área, mas a bola foi para fora.

Acuado, o Vasco saiu em contra-ataque e só não fez o segundo porque o atacante David finalizou mal, em cima de Paulo Henrique, depois de (mais um) majestoso lançamento de Payet. O lance deixou a torcida vascaína no Kleber Andrade irritada com o atacante, que foi vaiado.

A pressão do Volta Redonda continuou, apontando que o empate estava amadurecendo. Aos 13, Léo Jardim fez boa defesa na conclusão de Henrique Silva da entrada da área. Em seguida, foi a vez de Ítalo concluir com perigo.

Aos 16, o esforço do Esquadrão de Aço foi recompensado e fez justiça ao desempenho do time na partida. Sanchez cruzou da esquerda e MV meteu a cabeça para fazer 1 a 1. Foi o 10º gol do atacante em 53 jogos disputados por ele com a camisa do Voltaço.

A parada técnica do segundo tempo foi essencial para o Vasco respirar. E foi depois disso que o time chegou ao segundo gol, aos 26. Na cobrança de um escanteio pela direita, a bola foi alçada na área, Sforza cabeceou para o chão e o grandalhão Vegetti empurrou para o fundo da rede, estabelecendo 2 a 1.

O Voltaço seguiu lutando para evitar a derrota, mas, aos 40 minutos, teve um jogador expulso. MV recebeu o cartão vermelho após um lance de bola dividida com Medel, em que entrou solando e atingiu o zagueiro. O árvitro Felipe da Silva Rodrigues determinou a expulsão depois de revisar o lance no VAR.

A partir da expulsão, o jogo diminuiu em intensidade e chegou a ficar dois minutos parado pelo uso de sinalizadores na arquibancada do estádio. E o placar ficou mesmo em 2 a 1. (Foto: Vasco da Gama / Divulgação). Com Informações do Foco Regional