A principal atração do Carnaval da cidade se apresentou nesse sábado (24)

Os foliões de Volta Redonda e região puderam aproveitar um pouco mais do Carnaval na noite desse sábado (24), quando aconteceu o encerramento oficial do Carnaval na cidade com o desfile do Bloco da Vida, que se apresentou para o público na Rua 14, na Vila Santa Cecília.

O Bloco da Vida voltou a desfilar este ano, foi a primeira vez desde o início da pandemia de Covid-19. Após a apresentação no último dia 10, no mesmo local, a principal atração carnavalesca de Volta Redonda retornou à Rua 14 com o enredo “A arte da vida consiste em fazer da vida uma obra de arte”. O bloco teve, mais uma vez, quatro carros alegóricos; comissão de frente; porta-bandeira e mestre-sala; rainha da bateria; e 50 destaques.

Também participaram cerca de 500 componentes divididos em dez alas: “Dança”, “Xilogravura”, “Música” (com os 60 componentes da bateria), “Histórias em Quadrinhos”, “Literatura”, “Pintura Rupestre” (com as 40 baianas), “Escultura”, “Filmes”, “Dançando na Chuva” e “Arquitetura”. Os compositores do samba enredo são João Felipe, Ronie Oliveira, Kaká (Sorriso Aberto) e Kokó do Banjo; o interprete é João Felipe.

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, ressaltou a importância do Bloco da Vida e da Melhor Idade para o município. “Eles que tanto já fizeram e que construíram essa cidade merecerem ser celebrados sempre. E enquanto eu for prefeito, a Melhor Idade estará na Avenida”, finalizou Neto.

Integrante do Bloco da Vida e moradora do bairro Retiro, Hercília Carreira destacou a emoção de desfilar pela primeira vez. “Primeira vez que eu saio, estou fascinada, estou amando. Para mim é um sonho realizado. O Bloco da Vida representa alegria, o pessoal da Melhor Idade fica empolgado e eu amo”, disse Hercília.

Otília de Souza, moradora do Açude, já desfilou no Bloco da Vida em três edições e definiu a importância do Carnaval de Volta Redonda em sua vida. “O Bloco da Vida para mim é tudo. São três carnavais que eu desfilo e me sinto muito feliz”, destacou Otília.

Unidos da Viradouro terá nova data para desfilar em Volta Redonda

A escola campeã do Grupo Especial do Carnaval do Rio teve problemas com transporte e não conseguiu chegar a tempo para realizar o desfile nesse sábado (24).

Uma nova data será agendada e divulgada em breve.