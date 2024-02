BM: Carro bate em poste e motorista fica ferido no bairro Aero Clube

Um carro bateu em um poste no bairro Aero Clube, em Volta Redonda, na manhã deste domingo (25). Segundo as primeiras informações, o condutor, de 49 anos, estaria embriagado e em alta velocidade.

Com o impacto, o capô do veículo ficou destruído e o poste ficou parcialmente caído. O Corpo de Bombeiros socorreu o motorista para o Hospital São João Batista com queimaduras no braço direito já que o veículo registrou um princípio de incêndio após a colisão.

Após ser atendido, ele será levado à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o caso.