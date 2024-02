Uma troca de tiros entre policiais militares e traficantes de drogas, ocorrida no sábado (24), no Morro do Santo Antônio, em Angra dos Reis, deixou feridos dois suspeitos, de 19 e 26 anos.

Um dos suspeitos foi ferido na perna e o outro no calcanhar. Eles foram levados para o Hospital Municipal da Japuíba, sob custódia.

Na ação, outros dois suspeitos foram presos e um homem conseguiu fugir.

Segundo a PM, os agentes estavam em patrulhamento quando foram atacados e houve o revide. Foram apreendidos 400 pinos de cocaína, 17 trouxinhas de maconha, R$ 26 em espécie e dois rádios de comunicação. (Foto: Polícia Militar)