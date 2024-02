Foragido da Justiça é preso no bairro Jardim Belmonte em Volta Redonda

Um foragido da Justiça foi preso no fim da tarde de sábado (24), na Rua Barão do Rio Branco, no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda. No momento da abordagem, ele estava com outro homem, em um veículo Voyage.

De acordo com a Polícia Militar, ele era procurado pelo crime de tráfico de drogas e havia um mandado de prisão em seu desfavor. Com o suspeito, os agentes também encontraram R$ 1,6 mil.

O homem foi levado para a Delegacia de Polícia da cidade, ficando à disposição da Justiça. O outro homem foi ouvido e liberado após depoimento. (Foto: PM/Divulgação)