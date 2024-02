Idoso é detido por importunação sexual na Vila Santa Cecília em VR

Um idoso de 66 anos foi detido por suspeita de importunação sexual na noite de sábado (24) no bairro Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. Ele teria mostrado as partes íntimas para uma jovem, de 26 anos.

A Polícia Militar foi acionada por populares para ir até a Rua 23, pois o suspeito, após ser visto por outras pessoas cometendo o ato, tentou embarcar em um táxi, mas o veículo foi cercado pelas testemunhas do ocorrido até a chegada da PM.

O homem não chegou a ser agredido pelas pessoas. Ele foi levado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) onde foi autuado por importunação sexual. Após depoimento, o suspeito foi liberado.

Foi o segundo caso de importunação sexual em 24h na cidade. No dia anterior, um homem foi preso por encostar as partes íntimas em uma adolescente de 17 em um ônibus que passava pela Avenida Antônio de Almeida, no bairro Retiro.