A Prefeitura de Barra Mansa informa que as inscrições para o concurso público do município serão abertas nesta segunda-feira, dia 26 de fevereiro, com encerramento em 26 de março. Os candidatos devem se inscrever pelo site www.nossorumo.org.br, onde também pode ser conferido o edital e todas as informações referentes ao concurso.

São 1.359 vagas destinadas a 112 cargos diferentes, nos níveis fundamental, médio e superior, com salários que podem chegar a R$ 2.431. As taxas de inscrição variam de R$ 55 a R$ 93, dependendo do nível de escolaridade exigido para a vaga.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 28 de abril. Fotos: Arquivo PMBM