Iniciativa vai facilitar ainda mais o acesso da população a refeições de qualidade a baixo custo

O Restaurante Popular de Volta Redonda, no Aterrado, vai aceitar Pix e cartões de crédito e débito para o pagamento das refeições a partir desta segunda-feira, 26 de fevereiro. A iniciativa vai facilitar ainda mais o acesso da população a refeições balanceadas com alto valor nutricional a preço baixo – que é o objetivo principal do equipamento, que integra a Rede Operacional do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan).

O Restaurante Popular é ligado ao Setor de Segurança Alimentar, da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), sendo o equipamento público com maior alcance do município no combate à fome. O local tem capacidade para servir 1,5 mil refeições no almoço e 600 desjejuns por dia, garantindo as principais refeições diárias com valor acessível.

Com subsídio de mais de 50% da prefeitura, o almoço sai a R$ 3,50 e o café da manhã a R$ 1,50 para a população. Entre os principais frequentadores do local estão os idosos, na maioria homens. O dia de maior movimento é a sexta-feira, e os pratos que mais fazem sucesso são a feijoada e o frango assado.

Refeições balanceadas

Todos os dias, o cardápio do almoço inclui salada de folhas e salada de leguminosas. Como acompanhamento, tem arroz branco, feijão (preto ou carioca) e uma guarnição; ainda tem a proteína (carne), suco e sobremesa. Nos dias de suínos ou pescados, o restaurante oferece ovos como opção para os clientes. No café da manhã, é servido pão francês com margarina, café ou café com leite.

O Restaurante Popular de Volta Redonda funciona na Avenida da Integração, nº 51, no bairro Aterrado, de segunda a sexta-feira, das 7h às 9h para o desjejum e das 10h30 às 14h30 para almoço. O local fica fechado aos sábados, domingos e feriados.