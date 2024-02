Um suspeito de roubo ficou gravemente ferido em um acidente ocorrido na madrugada deste domingo (25), na BR-101 (Rodovia Rio-Santos), no bairro Ariró, em Angra dos Reis. Ele se acidentou durante a fuga com a motocicleta que teria roubado pouco tempo antes, no bairro Frade.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito, de 23 anos, teria invadido uma casa com um comparsa e, para entrar no imóvel, um deles teria quebrado a janela e forçado a moradora a abrir a porta. No momento do roubo, estavam na residência a mãe, pai e seus três filhos. Ele exigiu a chave da moto, os celulares das vítimas e um relógio.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia da cidade.