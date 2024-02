VR: Obras de drenagem no Vale Verde entram na reta final

Serviço tem previsão de conclusão em quinze dias

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda avançou com mais uma obra importante para a população do bairro Vale Verde: a construção de uma rede de drenagem de água pluvial na Rua Paraíso das Garças, a fim de evitar transtornos provocados pelas fortes chuvas, em um trabalho contínuo de prevenção e melhoria estrutural de espaços públicos. O serviço entrou na reta final e tem previsão de entrega em quinze dias.

Segundo a SMI, a obra consiste na instalação de um sistema com manilhas, num total de 40 metros, que vai permitir a drenagem da água da chuva e impedir as enchentes que aconteciam na ocorrência de precipitações mais fortes. As manilhas que estão sendo instaladas têm 1,5 metro de diâmetro e, além delas, estão sendo construídos 15 pontos de captação de água da chuva, distribuídos entre ralos e mata-burros. Quando a obra for concluída, a via será asfaltada.

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, ressaltou a gravidade do problema e a necessidade da estrutura acompanhar o crescimento do bairro. “Era um problema grave, o local sofria com as chuvas. O bairro cresceu e a infraestrutura tem que acompanhar este crescimento. Esta intervenção é muito importante”, disse Neto.

Outros investimentos

Além da obra de drenagem, o Vale Verde tem recebido atenção especial da Prefeitura de Volta Redonda. Recentemente, foi inaugurada a Praça e Campo de Grama Sintética Maria Neuza de Souza ‘Naná’, na Rua Nossa Senhora de Fátima (Morro do Quiabo), além de melhorias no entorno como construção de calçadas, reforma e caiação de meios-fios, pintura, tratamento paisagístico e iluminação pública.

Antes, em maio de 2023, o governo municipal entregou aos moradores a revitalização da praça de lazer Vanderlei Soares Lima (Sr. Delei), na Rua Campinas, que recebeu pintura geral da área de lazer, recuperação dos brinquedos, paisagismo, reforma do campo de futebol e vestiários. Fotos de divulgação