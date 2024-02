Bandidos armados e encapuzados assaltam Atacadão em VR

Cinco bandidos encapuzados, armados de pistolas e revólveres, assaltaram na madrugada de domingo (25) um Atacadão em Volta Redonda. O estabelecimento fica na Rua Dois, no bairro Vila Rica Tiradentes.

De acordo com a Polícia Militar, o roubo durou cerca de quatro horas. Eles invadiram o mercado pela parte de trás, por volta de meia-noite, antes que as portas do estabelecimento travassem. Em seguida, o grupo rendeu a gerente e prenderam duas funcionárias em uma sala enquanto roubavam o cofre e saqueavam o mercado.

Não há informações sobre o prejuízo total sofrido pelo estabelecimento. Os criminosos tentaram ainda saquear outro cofre, mas não conseguiram. Eles também levaram o “HD” de vídeos com as filmagens e ainda danificaram as câmeras do local. A sala de bebidas e de cigarro também foi saqueada.

O caso foi registrado na delegacia e está sendo investigado. Até o momento, não há informações sobre o prejuízo sofrido pelo estabelecimento.