Casa desaba no bairro São Luiz em Barra Mansa

Imóvel estava em área que já havia sido interditada pela Defesa Civil; moradores são acompanhados pela Assistência Social

A Prefeitura de Barra Mansa, através de uma força-tarefa que envolve as secretarias municipais de Assistência Social, Manutenção Urbana, Meio Ambiente e Ordem Pública, agiu com rapidez para isolar a área onde, no domingo (25), ocorreu o desabamento de um imóvel, na Rua Geraldo Honório Resende, no bairro São Luiz. Não havia moradores no momento do incidente.

Segundo o coordenador da Compdec (Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil), João Vitor Ramos, a área já havia sido interditada em dezembro de 2023, sendo que vizinhos e pessoas da comunidade receberam orientações na ocasião. “Imediatamente após a ocorrência, nossas equipes comunicaram as demais secretarias que integram nosso plano de ação e fomos até a localidade averiguar a situação e tomar as primeiras medidas, incluindo a retirada dos escombros da casa”, comunicou João Vitor.

O secretário de Assistência Social, Fanuel Fernando, detalhou mais sobre a atenção prestada. “A pasta vem acompanhando esses moradores desde o final do ano e prestando todo auxílio necessário. Seguiremos atentos e à disposição do prefeito Rodrigo Drable e das secretarias que nos ajudam nessas ações”, informou.

A Defesa Civil destaca que a população deve entrar em contato com o órgão pelo telefone 199 ou através do WhatsApp (24) 98121-3427. O órgão reforça ainda que a pessoa pode receber os alertas em seu aparelho móvel enviando o CEP da residência ou local de interesse para o número 40199. Fotos: Divulgação