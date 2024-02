Homem é flagrado tentando furtar UBS no bairro Jardim Paraíba em VR

Um homem de 30 anos foi preso pela Guarda Municipal de Volta Redonda por tentativa de furto, no final da noite de sábado, na Rua 546, no bairro Jardim Paraíba. O suspeito, que é montador de móveis, foi flagrado retirando da UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro, quatro condensadores de ar condicionado.

Os agentes da Guarda estavam em patrulhamento quando, ao passarem em frente à UBS, perceberam a anormalidade. A empresa contratada pela prefeitura para monitoramento foi acionada e confirmou que havia um homem no interior do estabelecimento.

Quando os agentes se preparavam para entrar na UBS, o homem foi ao encontro deles com as mãos na cabeça e disse: “Perdi”. Ele foi levado para a delegacia de Volta Redonda, onde teve a prisão em flagrante confirmada.

Foi constatado que não houve arrombamento para a invasão da UBS. É a terceira vez que a unidade é invadida e, nas duas anteriores, os condensadores foram furtados, prejudicando o atendimento aos usuários. Veja o vídeo.