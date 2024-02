Pagamentos feitos em cota única terão 10% de desconto

A população de Pinheiral já pode acessar o carnê de pagamento de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2024 de forma online pelo site www.pinheiral.rj.gov.br/servicos/guias-de-iptu. O débito poderá ser pago em até oito parcelas, sendo a primeira com data de vencimento em 03 de maio e os pagamentos realizados em cota única (pagamento à vista) terão 10% de desconto.

O imposto, com carnê, poderá ser pago nos Bancos Itaú, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e nas Lotéricas. O pagamento também pode ser feito em qualquer agência bancária desde que seja emitido pela internet com opção de QR Code (pix). Os carnês começarão a ser entregues a partir do mês de março.

Vale destacar que fica reajustado o valor da Unidade de Referência Fiscal – URF, em 4,72% (quatro inteiros e setenta e dois centésimos) passando para R$ 4,94 (quatro reais e noventa e quatro centavos), conforme IPCA-E 2023, a vigorar no Exercício Financeiro de 2024.

O secretário de Finanças do município, Wanderson Siqueira destaca que o valor arrecadado possibilita melhorias para a cidade e, dessa forma, torna possível a realização de serviços para a população.

– O acesso ao carnê pelo site e o pagamento via PIX são opções para que o contribuinte possa adiantar o pagamento. O imposto traz diversos benefícios para a cidade, sendo um dos principais recursos para realização de obras, pagamento de servidores e emergências. Em caso de dúvidas, basta procurar a sede administrativa, de segunda a sexta-feira , para mais informações- falou o secretário.

O valor do carnê pode ser dividido em até oito parcelas, sendo a primeira com data de vencimento em três de maio, a segunda em sete de junho, a terceira em cinco de julho, a quarta em dois de agosto e a quinta em seis de setembro, a sexta em quatro de outubro, a sétima em oito de novembro e a oitava em seis de dezembro.