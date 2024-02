PRF recupera veículo clonado na Dutra em Barra Mansa

Policiais rodoviários federais, em trabalho de fiscalização de trânsito, na noite de sábado (25), no km 293, da Via Dutra, em Barra Mansa, abordaram um veiculo Honda Fit, de cor prata, conduzido por um homem de 28 anos, com suspeita de clonagem.

Durante a fiscalização e a análise dos elementos identificadores do veículo, foi observado que havia indícios de adulteração e o veículo original possuía ocorrência de roubo registrada na Delegacia de Polícia de Volta Redonda. Indagado pelos agentes sobre a procedência do carro, o condutor informou que havia comprado o veículo há 2 semanas e que havia feito um pagamento no valor de R$1000,00 e o restante seria através de um cavalo (animal). Porém, não apresentou no momento da abordagem nenhum documento da referida transação, nem tinha o contato ou sabia o nome do vendedor.

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Barra Mansa para o registro da ocorrência e providências cabíveis.