Saúde: Mortalidade Infantil cai em Volta Redonda

Redução de indicador comparando dados de 2022 e 2023 mostra resultados positivos de ações da gestão municipal para melhorar assistência à população

Volta Redonda mais uma vez é destaque na área da Saúde. Após ter seus resultados positivos atestados por dois importantes estudos de desenvolvimento do país – o Ranking Connected Smart Cities e o Ranking de Competitividade dos Municípios – o município registrou recentemente a queda na taxa de mortalidade infantil em 2023, em comparação aos dados de 2022. O levantamento foi feito pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), com base em dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade, da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ).

De acordo com os registros apurados agora em fevereiro, o índice de mortalidade infantil, que é um dos principais indicadores de qualidade de vida, foi de 12,9% em 2022, enquanto no ano passado o indicador caiu para 10,5 – ficando próximo à meta estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que são de 10 óbitos por 1.000 nascidos vivos.

A secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, explica que a taxa de mortalidade infantil é um indicador que expressa a combinação de fatores individuais da mãe da criança, contextuais, hereditários e relacionados à atenção à saúde para crianças menores de um ano.

“É um indicador da condição de vida e saúde da população. E esse resultado positivo é graças ao esforço do prefeito Neto e da gestão da saúde municipal nos últimos anos, visando à redução da mortalidade infantil. Foram realizadas ações importantes, como a ampliação do acesso ao pré-natal, parto e acompanhamento de puericultura nos serviços de saúde e à atenção hospitalar de qualidade, quando necessário, das crianças menores de um ano”, lembrou Conceição, ressaltando que todos os óbitos infantis e maternos são analisados por um comitê composto por especialistas, que propõem medidas corretivas e investimentos tecnológicos necessários.

Resultados refletem ações

Essas ações citadas estão dentro da série que vem sendo implementada pela prefeitura para que a qualidade da oferta de serviços de saúde evoluísse na cidade, desde o retorno do prefeito Antonio Francisco Neto à administração municipal em 2021.

Para que o indicador de Mortalidade Infantil caísse, por exemplo, foram destaques ações como: cobertura de 83,7% de gestantes com mais de 7 consultas de pré-natal na Atenção Primária; acompanhamento das gestantes de alto risco na Policlínica da Mulher, onde são realizados exames de alta tecnologia como a ultrassonografia 4D; o projeto “Alta Feliz”, que foi implantado recentemente na Maternidade do Hospital São João Batista (HSJB). Além dos cuidados neonatais de terapia intensiva no Hospital.

Também são fatores importantes para os resultados positivos o incentivo ao aleitamento materno em toda a rede de atenção; e o Banco de Leite Humano, que funciona no HSJB – a unidade é um centro especializado responsável pela promoção e incentivo ao aleitamento materno.

“Temos ainda o Centro de Desenvolvimento Infantil Gabriel Arsênio de Menezes, onde funciona o Programa ‘Follow-Up’, um espaço onde a saúde das crianças também recebe atenção especial. Essa unidade acompanha o recém-nascido de alto risco, visando o diagnóstico precoce dos distúrbios de desenvolvimento, a orientação aos responsáveis e a intervenção quando necessário”, explicou a secretária de Saúde.

O prefeito Neto parabenizou toda a equipe da Saúde por mais essa conquista, lembrando que a Saúde é uma prioridade do governo municipal e muitos investimentos foram realizados nos três últimos anos para melhorar o atendimento aos pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde).

“Além das mamães e seus filhos, que merecem todo o carinho do mundo, já investimos muito e continuaremos trabalhando para melhorar o acolhimento a todos que precisam da saúde pública. O Hospital do Retiro já se tornou de grande porte com mais leitos e vai ser ampliado; o São João Batista, que já é referência, está sendo reformado e ampliado, se tornando uma unidade cirúrgica, reformamos unidades básicas, a Policlínica da Mulher; estamos construindo o novo centro de reabilitação na Arena do Voldac. Foram muitas conquistas que ficarão como legado para a população, graças ao trabalho das nossas equipes e ao apoio do Governo do Estado, que vem nos ajudando a recuperar a saúde pública em Volta Redonda”, destacou o prefeito.