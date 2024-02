Um jovem, de 18 anos, suspeito de uma tentativa de assassinato ocorrida no último dia 17 de fevereiro, no bairro Jatobá, em Paraíba do Sul, se apresentou na Delegacia de Polícia da cidade. Ele tentou matar outro jovem, também de 18 anos, que conseguiu escapar por ter se escondido no banheiro de um bar. Após o crime, ele fugiu de motocicleta.

Após investigações, o suspeito foi identificado pela Polícia Civil e um mandado de prisão temporária foi expedido. Um cartaz com a foto e identificação do jovem chegou a ser divulgado pela Polícia.

Em depoimento, o rapaz afirmou que a vítima teria feito ameaças à ele e sua família no mesmo dia do crime.