Suspeito é flagrado com arma no bairro Getúlio Vargas em Barra Mansa

Um suspeito armado foi detido no fim da manhã desta segunda-feira (26) em Barra Mansa. Ele foi capturado pela Polícia Militar no bairro Getúlio Vargas.

Com ele os agentes encontraram uma pistola, dois carregadores, munições e dois rádios transmissores. Em Volta Redonda, também no fim da manhã, por volta de 11h40min, a PM apreendeu uma quantidade ainda não contabilizada de entorpecentes no bairro Fazendinha.

Rádios comunicadores e pinos vazios também foram encontrados. Não há informações sobre prisões. (Fotos PM/Divulgação)