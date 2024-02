Suspeitos são flagrados com drogas e arma no bairro Santa Cruz em VR

Policiais militares prenderam no início da noite de domingo (25), na Avenida Nossa Senhora do Ingá, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda, três suspeitos de tráfico de drogas, de 30, 18 e 16 anos.

Os agentes foram ao endereço após denúncia sobre suspeitos armados praticando o tráfico de drogas. Após o cerco, os suspeitos foram presos e com eles foram apreendidos 203 pinos de cocaína, 83 pedaços de maconha, 13 frascos de loló, uma pistola Taurus calibre .40, 15 munições do mesmo calibre, dois rádios transmissores e R$45.

Os suspeitos, juntamente com o material apreendido, foram levados para a Delegacia de Polícia da cidade, onde os maiores de idade permaneceram presos e o menor ficou apreendido.