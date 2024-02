Policiais penais da Divisão de Recapturas (RECAP), com informações do Disque Denúncia, prenderam na manhã desta segunda-feira (26), no bairro Belo Horizonte, em Volta Redonda, um foragido da Justiça de 29 anos, apontado como o gerente do tráfico de drogas na localidade.

Considerado de alta periculosidade, o preso ingressou no Sistema Penitenciário no ano de 2017, respondendo pelos crimes de violência doméstica e associação para o tráfico. Em dezembro de 2019, reingressou ao Sistema pelo crime de tráfico de drogas e resistência. No mês de dezembro do ano passado, foi beneficiado com a Visita Periódica ao Lar (VPL), o “Saidão de Natal”, como o benefício é conhecido, não retornando a unidade prisional como previsto na Lei de Execução Penal.

Contra ele constava um mandado de prisão, com pedido de recaptura, pelo crime de tráfico de drogas, onde fora condenado a uma pena de 08 anos de reclusão em regime fechado.

Após ser dada voz de prisão, o condenado não tentou resistência e foi conduzido à Delegacia de Polícia de Volta Redonda, para cumprimento de mandado de prisão e demais medidas cabíveis.

Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça ou pontos de drogas, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177 (para quem estiver fora da capital)

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.