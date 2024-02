VR: Idosa morre atropelada por ônibus no bairro Coqueiros

Eni Maria da Conceição Silva, de 69 anos, morreu após ser atropelada por um ônibus, na tarde desta segunda-feira (26), na Rua D, no bairro Coqueiros, em Volta Redonda. O acidente ocorreu perto do Conjunto Residencial do bairro.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista informou que estacionou no ponto para que os passageiros pudessem desembarcar e, na hora de sair com o veículo para prosseguir a viagem, percebeu que havia atropelado a mulher.

A idosa foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital São João Batista, mas não resistiu. O acidente foi por volta das 15h30min e a perícia esteve no local para levantar maiores detalhes. O caso será registrado na delegacia.