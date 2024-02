Carro é encontrado queimado na Rodovia do Contorno em Volta Redonda

Um veículo Gol branco foi encontrado queimado na manhã desta terça-feira (27), em uma via lateral da Rodovia do Contorno, próximo ao condomínio Alphaville, em Volta Redonda. O carro é da mesma cor e modelo do que teria sido usado para o sequestro de um adolescente de 17 anos, no início da noite da segunda-feira (26), no bairro Niterói.

O Gol foi roubado recentemente e clonado, apresentando placa diferente da original. Uma perícia será realizada pela Polícia civil no veículo, que foi removido para o pátio da delegacia de Polícia da cidade.

O delegado titular de Volta Redonda, Vinícius Coutinho, disse que o desaparecimento do menor está sendo apurado, com equipes nas ruas em busca de informações. “Todos os órgãos dê segurança pública estão empenhados nesse caso”, frisou o delegado. Ele pediu a quem tiver informações que ajudem a desvendar o paradeiro do adolescente que entre em contato com a delegacia pelo WhatsApp (24) 3329-2462, pelo 197 (também da 93ª DP) ou pelo 190 (Polícia Militar).