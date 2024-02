Deam prende acusado de feminicídio contra sogra em Volta Redonda

Policiais civis da Deam (Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher), coordenados pela delegada titular Dra. Juliana Montes, prenderam na noite de segunda-feira (26), no bairro Aterrado, em Volta Redonda, um homem de 31 anos, acusado de tentativa de feminicídio.

Contra ele havia um mandado de prisão por ter agredido a sogra, uma senhora de 61 anos, com uma barra de ferro e estrangulá-la com um cinto. O crime aconteceu na residência da vítima, bairro Eldorado, em novembro de 2022. A idosa só conseguiu escapar porque sua filha, ex-mulher do acusado, chegou ao local e acionou a polícia.

O homem foi levado para a Delegacia de Polícia da cidade para as providências cabíveis. Ele ficará à disposição da Justiça.