Dengue: MPRJ recomenda à prefeitura de VR ação na garagem municipal

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) expediu, na segunda-feira (26), recomendação à prefeitura de Volta Redonda para que adote ações imediatas de prevenção e controle de dengue na cidade. O documento cita especificamente a garagem municipal, localizada no bairro Aero Clube. Na recomendação, o promotor Leonardo Yukio Dutra dos Santos Kataoka estabeleceu um prazo de 10 dias para a apresentação de um cronograma para a retirada do local de veículos considerados como inservíveis e que estejam propiciando a proliferação do mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue.

Na última sexta-feira (23), uma moradora vizinha da garagem, Nilzete Figueiredo de Oliveira Andrade, de 64 anos, morreu com suspeita da dengue. No ano passado, ela liderou uma manifestação em frente à garagem cobrando da prefeitura a retirada de carcaças de veículos que estariam servindo como focos de proliferação do mosquito. O protesto aconteceu em razão da morte de um vizinha de Nilzete, Elazir de Souza Oliveira, de 78 anos.

Ainda na segunda-feira, o jornal consultou a Secretaria Municipal de Saúde se havia algum óbito por dengue sendo investigado na cidade. De acordo com a pasta, através da Comunicação Social, não havia, até então, “nenhuma morte confirmada ou suspeita pela doença” na cidade em 2024. Ainda segundo a pasta, o número de casos confirmados era, até o momento, de 1.780. (Foto: Agência Brasil)