Com programa pioneiro, município alcançou 23% de adesão entre o público-alvo em 2023 e, em janeiro de 2024, 19 unidades da Atenção Primária bateram a meta nacional, que é de 40%

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda comemorou os resultados positivos crescentes alcançados na prevenção ao câncer de colo de útero com a implantação do Prevenir. A coordenação do programa, que tem como objetivo diminuir a mortalidade e morbidade do câncer do colo do útero no município, apresentou os números acumulados em 2023 e o resultado em janeiro de 2024, em evento no auditório da prefeitura, na tarde dessa segunda-feira, 26.

A médica oncologista e coordenadora da Linha de Atenção Oncológica (LAO) de Volta Redonda e do programa Prevenir, Luciana Francisco Netto, explicou que as ações de rastreio do público-alvo – formado por mulheres dos 25 aos 64 anos – iniciaram em novembro de 2022 e alcançaram todas as unidades da Atenção Primária em agosto de 2023.

“Em menos de seis meses, se considerarmos que o Prevenir chegou efetivamente a todas as 46 unidades em agosto do ano passado, alcançamos um ótimo resultado. O aumento da oferta de exames preventivos (Papanicolau) ampliou a cobertura no município, que fechou 2023 com 23% de adesão entre o público-alvo”, falou a médica, acrescentando que, ainda no ano passado, 12 unidades atingiram a meta nacional, que é de 40% de cobertura entre o público-alvo. “E agora, em janeiro de 2024, 19 unidades alcançaram essa meta”.

Homenagens

O prefeito Antonio Francisco Neto participou do evento de apresentação dos resultados do Prevenir e homenageou a coordenadora do programa, que recebeu uma placa das mãos dos pais, Paulo Netto e Valéria Francisco. A secretária de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha; o coordenador de assistência do Instituto Nacional do Câncer (Inca), o médico Gelcio Luiz Quintella Mendes; e a médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Liz Maria de Almeida, também foram homenageados pelo prefeito.

“Aos médicos, agradeço pelo incentivo e apoio na implantação do programa em Volta Redonda; à nossa secretária de Saúde, agradeço por acolher a iniciativa; e à Luciana, por trazer a ideia, enfrentar o desafio e colocar o nosso município como pioneiro com um programa para ampliar a prevenção do câncer do colo do útero. Também não posso esquecer de toda a equipe da Atenção Primária em Saúde da SMS e dos funcionários do Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), que ajudaram a identificar o público-alvo no momento da implantação do Prevenir”, disse o prefeito, após entregar as placas de homenagem.

A médica Liz Maria de Almeida ressaltou a garra e a coragem de Luciana em fazer o cenário em Volta Redonda mudar. “O Prevenir é sucesso por seguir todas as etapas para um rastreamento eficaz. Com mapeamento da população, conhecimento do público-alvo, convocação e aumento da oferta de exames. Além de garantir acesso ao tratamento, caso seja necessário após o diagnóstico”, afirmou.

O médico Gelcio Luiz afirmou que os méritos são da equipe da Secretaria Municipal de Saúde. “O que fizemos foi trazer instrumentos e estimular para que a Luciana pudesse mudar a realidade da comunidade dela com apoio de toda a gestão municipal”.

A secretária de Saúde, Conceição, disse que o Prevenir é parte de um trabalho diferenciado feito pela SMS. “O programa motivou a equipe e provou que uma Atenção Primária forte é fundamental para que iniciativas como essa deem certo”, disse, agradecendo ao prefeito Neto pelo apoio.

A subsecretária de Saúde, Rosa Lages Dias, e o presidente da FOA (Fundação Oswaldo Aranha), Eduardo Prado, também fizeram parte da mesa da cerimônia, que ainda homenageou as 12 unidades básicas de Saúde que bateram a meta de 40% de exames citopatológicos realizados entre o público-alvo em 2023. Cada uma ganhou uma placa a ser fixada na unidade.