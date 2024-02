A Polícia Civil prendeu na tarde de segunda-feira(26), no bairro Monte Castelo, em Volta Redonda, um jovem de 24 anos, por suspeita de estelionato.

De acordo com o delegado, o jovem foi localizado após comprar mercadorias de forma fraudulenta em um mercado localizado no bairro Retiro e contratar um veículo de aplicativo para fazer a entrega, no bairro Monte Castelo.

Ao perceber a chegada dos policiais no exato momento em que receberia as mercadorias, o suspeito tentou se esconder no interior de uma barbearia, porém foi capturado. Ele disse aos agentes que havia adquirido um programa que falsificava comprovantes de PIX, que escolhia os produtos, finalizava as compras e enviava os comprovantes confeccionados em seu próprio aparelho celular.

As mercadorias em grande maioria eram carnes nobres de alto valor e bebidas e eram vendidas bem abaixo do valor de mercado. O mercado lesado contabilizou na última semana mais de R$ 4 mil reais em prejuízo.